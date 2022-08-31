تسمم 7 أشخاص في هذه البلدة العكارية!

تعرضت امراة وأطفالها الستة الى التسمم بسبب تناول السمك في بلدة حرار العكارية، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتمّ نقلهم الى مستشفى الحبتور وهم الآن تحت المراقبة الطبيّة لمدة 24 ساعة.