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لبنان

تسمم 7 أشخاص في هذه البلدة العكارية!

Lebanon 24
31-08-2022 | 00:44
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تعرضت امراة وأطفالها الستة الى التسمم بسبب تناول  السمك في بلدة حرار العكارية، وفق مندوبة "لبنان 24".
وتمّ  نقلهم الى مستشفى الحبتور  وهم الآن تحت المراقبة  الطبيّة لمدة 24 ساعة.
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التسمم

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