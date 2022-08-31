"حزب الله" لن يدعم ترشيح فرنجية قبل هذا الأمر

في معلومات مستقاة من أجواء "حارة حريك" أن "حزب الله" لن يقدم على خطوة دعم ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية قبل أن يتأكد من إمكانية توافقه مع "التيار الوطني الحر".

ووفق هذه المعلومات فإن الحزب لن يفرض على النائب جبران باسيل أي مرشح رئاسي، بإعتبار أن العلاقة بين "حارة حريك" و"ميرنا الشالوحي" تمرّ في فترة حسّاسة ودقيقة، ولا تحتمل أي خضّة في الوقت الحاضر. فقرار الحزب واضح، وهو لا يريد الإصطدام مع أحد في هذه الفترة، وبالأخص مع "التيار الوطني الحر"، بإعتباره من بين الأقوى مسيحيًا من حيث التمثيل النيابي، ولا مصلحة له بفرض مرشح رئاسي إلا إذا رشحه "التيار"، وهذا مبدأ ثابت لن يتغيّر لدى "حزب الله".

من هنا، فإن باسيل يعرف تمام المعرفة مكانته لدى الحزب، وبالتحديد لدى أمينه العام السيد حسن نصرالله، فلذلك يتدلّل إلى حدود "الهرقة".