Advertisement

لبنان

"عون راجع"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-08-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-985942-637975303774795758.jpg
Doc-P-985942-637975303774795758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بالرغم من كل التسريبات التي حصلت في الايام الماضية والتي اوحت بوجود نظرية دستورية تدفع رئيس الجمهورية ميشال عون للبقاء في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، الا ان الواقع يؤكد عكس ذلك، اذ يبدو ان هذه التسريبات كانت مجرد محاولة لرفع السقف التفاوضي من قبل "التيار الوطني الحر".

وبحسب مصادر معنية" فإن التحضيرات الجدية بدأت في قصر بعبدا لمغادرة الرئيس ميشال عون في لحظة انتهاء ولايته، كذلك بدأت التحضيرات في الرابية وفي داخل "التيار الوطني الحر" لمواكبة عون لحظة مغادرته".

وتشير المصادر الى ان عون سيمارس دورا سياسيا من الرابية ولن يترك الحياة السياسية وادارة المرحلة المقبلة لرئيس "التيار" جبران باسيل، بل سيحاول مواكبة التطورات بالقدر الممكن والعمل على توجيه "التيار" سياسيا وتنظيميا.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-08-31
05:00 | 2022-08-31
06:45 | 2022-08-31
06:44 | 2022-08-31
06:40 | 2022-08-31
06:20 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website