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لبنان

دمشق على خط الخدمات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-08-2022 | 01:45
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تحاول بعض الاحزاب السياسية اللبنانية القريبة من سوريا والمتحالفة معها القيام بخطوات خدماتية في بعض المناطق اللبنانية لاستعادة جزء من واقعها الشعبي الذي خسرته في السنوات الماضية خلال الازمة في سوريا وتحديدا في البيئة السنّية.

وتقول المصادر " إن هذه الاحزاب التي حصلت على نوع من الدعم من سوريا تحاول الحضور معيشيا وخدماتيا في المناطق الحدودية وتعمل على تعزيز هيكليتها الحزبية".

وتشير المصادر الى" أن هذا المسار الخدماتي سيستمر وسيتوسع ضمن خطة واضحة تحاول من خلالها سوريا، عبر حلفائها، التمهيد لعودتها السياسية الى الساحة اللبنانية بأسلوب مختلف".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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