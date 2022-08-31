توقيف باص لنقل الركاب عند حاجز المدفون.. إليكم التفاصيل

أوقف الجيش باصا لنقل الركاب، يحمل أرقاماً سورية، عند حاجز المدفون - البترون، وذلك لعدم امتثاله لأوامر الحاجز، وفق مندوب "لبنان 24".



وقد حاول سائق الباص اكمال طريقه حيث تمكن العناصر من توقيفه وتم فتح تحقيق بالحادث.

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