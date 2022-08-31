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لبنان

لقاء للتصدي لآفة الادمان على المخدرات في الشمال!

Lebanon 24
31-08-2022 | 01:33
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استقبل مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، والرئيس الفخري لجمعية ام النور المطران غي بولس نجيم، على رأس وفد، وجرى البحث بكيفية التنسيق والتعاون في التصدي لآفة الادمان على المخدرات، بالاضافة الى الشؤون الدينية والأوضاع الدقيقة التي تمر على طرابلس وعكار وكل لبنان.
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بعدها التقوا محافظ عكار عماد لبكي في سرايا حلبا، واطلعوه على النشاطات المشتركة التي تقام في مجال معالجة المدمنين على المخدرات ومشروعهما المشترك في طرابلس وإمكانية توسيعه ليشمل محافظة عكار.
 
 
 
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