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لبنان

إشكال وإطلاق نار في سير الضنية... هذا ما حصل

Lebanon 24
31-08-2022 | 01:40
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وقع اشكال فردي أمس في بلدة سير الضنية بين المدعو "ر.م" و "ر.ف"، وما لبث أن تطور الى تضارب بالايدي، وفق مندوب "لبنان 24".
 
وإثر الإشكال أصيب "ر.ف" برأسه، وتم نقله الى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
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وبوقت لاحق، أقدم مجهولون يستقلون سيارة دفع رباعي بزجاج داكن، على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه محل لبيع التبغ والتنباك يمتلكه شقيق المدعو "ر.م" عند مدخل بلدة سير، من دون وقوع اي اصابات.
كما عمدوا فجر اليوم على اضرام النيران داخل المحل المذكور، وعمل عناصر الدفاع المدني على اخماده، واقتصرت الاضرار على الماديات.

وعُلم ان سبب الاشكال يعود الى التعدي على شبكة احد مولدات الكهرباء.
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