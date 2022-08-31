الحريري معزياً بالحاج: برحيله نخسر قيمة اخلاقية ومدرسة في النزاهة

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على تويتر وكتب: اللواء الركن احمد الحاج علامة فارقة في التاريخ العسكري اللبناني وقامة وطنية ستبقى بصماتها راسخة في وجدان اللبنانيين . برحيله نخسر قيمة اخلاقية ومدرسة في النزاهة والتفاني ويغيب آخر الكبار ممن كرسوا حياتهم لقيام الدولة وسيادتها. أحر التعازي القلبية لعائلته وابناء منطقته اقليم الخروب وللمؤسسة التي اعطاها من عمره أنبل التجارب . انا لله وانا اليه راجعون.

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