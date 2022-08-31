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لبنان

الخبز غير متوفر في بعض أفران هذه المدينة!

Lebanon 24
31-08-2022 | 01:45
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أعلنت افران عدة في طرابلس ومحيطها منذ امس، عدم توفر الخبز لديها لعدم تسلّمها الطحين، وفق مندوب  "لبنان 24".

وافادت الافران انها ستفتح ابوابها لبيع المنتجات الاخرى غير الخبز، لحين تسليمها الطحين وعودة العمل بانتاج الخبز بشكل طبيعي.
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