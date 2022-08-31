وأصبح لطرابلس "مسرح وطني" دائم.. عمر ميقاتي: هذه مدينتنا التي نحب

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"من ليس له ماضٍ، ليس له لا حاضر ولا مستقبل"، بهذه المقولة يختصر الفنان القدير عمر ميقاتي، وجهة ثقافية وفنية تحتضنها مدينة طرابلس اليوم، وهي المتعطشة بنهم لكسر صورة نمطية وجدار وهمي بين المناطق. ويستكمل حلم الفنان الراحل نزار ميقاتي وهو مؤسس أول مسرح يومي في لبنان، حيث تعود سينما "أمبير" نافضة عنها الغبار لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني بعد 28 عاماً من الغياب، مع كل ما تحمله من ذكريات على صعيد المنطقة التي لم يغب عنها يوماً أن تبقى منصة حرة ثقافية.يعود الفنان عمر ميقاتي بذاكرته في حديث مع "لبنان 24" الى الماضي الجميل الذي صنعه فنانو طرابلس في المدينة التي شهدت على اول مسرح يومي وعلى مسارح وعروض فنية. يروي بشغف اول لحظة وطأت قدمه سينما "أمبير"، "كيف لهذه المدينة أن تنام وهي تحمل كل هذه الذكريات، ونرى بين سكانها كل الشغف والتعطش لخلق مساحات من الفن والثقافة سواء بالرسم او التمثيل والمسرح"، يتابع ميقاتي مشيراً الى حاجة المدينة اليوم "الى هذا النهوض الثقافي والفني الذي تتعطش اليه المنطقة... نحنا بحاجة لأناس رعاة في السياسة والفن والاقتصاد، نريد اشخاص للبناء ومسؤولين وأصحاب ضمائر حية.. وسيبقى لنا الأمل".وهكذا أصبح لطرابلس مسرح وطني، المسرح الوطني اللبناني، بمبادرة من "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي"، وبمباركة شعبوية وفنية من الطرابلسيين، حيث الهدف هو تأسيس حركة مسرحية "مجانية" في مدينة طرابلس وإقامة صلة وصل بين المناطق، كما أكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني.وشهدت طرابلس على إقامة الدورة الأولى من " مهرجان طرابلس المسرحي الدولي" خلال الأيام المنصرمة، تخللها الكثير من المشاركات العربية بسلسلة أفلام وعروض مسرحية. ومنذ اللحظات الأولى لإعلان انتهاء تنظيم الدورة الأولى من المهرجان، بدأ الحديث عما سيلي، رغبة بأن يكون هذا المسرح الذي يحضن التاريخ والحاضر والمستقبل، مجانياً لكل الفنانين لعرض أعمالهم.واليوم، يكمل الفنان عمر ميقاتي المسيرة، بمعاونة اسطنبولي وكثر ممن يؤمنون بتحويل طرابلس الى وجهة ثقافية تجمع الناس على الحب والفن.