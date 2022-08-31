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لبنان

طرابلس من دون مياه... للاسبوع الثاني على التوالي

Lebanon 24
31-08-2022 | 01:57
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تعاني مدينة طرابلس ومحيطها من انقطاع تامّ للمياه، منذ اكثر من اسبوع، حيث يضطر المواطنون الى استقدام صهاريج المياه لتعبئة الخزّانات الخاصة بهم، وفق مندوب "لبنان 24".

هذا وكانت مؤسسة مياه لبنان الشمالي قد اصدرت بياناً في 17 آب الماضي تفيد فيه انها ستبدأ اتباع برامج تقنين قاسية بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء والارتفاع الكبير بسعر المازوت، داعيةً المواطنين للمحافظة والاقتصاد باستعمال المياه
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