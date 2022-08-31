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لبنان

هذا هو موعد إمتحانات الفصل الاول لكلية الاداب والعلوم الانسانية في اللبنانية

Lebanon 24
31-08-2022 | 02:08
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أصدرت الجامعة اللبنانية، مذكرة حول موعد إمتحانات الدورة الأولى للفصل الثاني في كلية الاداب والعلوم الانسانية.
 
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