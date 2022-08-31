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لبنان

بوشكيان: المبادىء التي نشرها الإمام الصدر لملمت لبنان المشرَّع أمام الويلات

Lebanon 24
31-08-2022 | 02:20
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قال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في بيان، " شكّل الإمام موسى الصدر حالة وطنية عابرة بين المناطق والطوائف. وفي تغييبه، غاب جزء كبير من انعدام الثقة بين اللبنانيين، لافتقادهم كلمة سواء جامعة وحاضنة. المبادىء التي نشرها لملمت لبنان المشرَّع أمام الويلات، لكن المؤامرة كانت أقوى. ومع ذلك كلنا ثقة بأن الوطن سيبقى صامداً في وجه الأعاصير، وسيكون له قيامة قريبة".
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