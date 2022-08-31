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لبنان

ما هي آخر المعطيات حول حريق محمية ارز تنورين؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 02:40
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أكّد رئيس بلدية تنورين سامي يوسف أنّ الحريق في محميّة أرز تنورين اندلع مساء أمس في الجهة الجنوبية وعملت فرق الدفاع المدني والجيش والقوى الأمنية على اخماده.
وأشار عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الى أنه "تمّ احتواء الحريق لكن أطراف المحميّة تضرّرت ولا أثر لأعمال مشبوهة حتى الآن والتحقيقات جارية".
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