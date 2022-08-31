ميقاتي يستقبل مفتي طرابلس

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام في دارته في طرابلس، وعرض معه الاوضاع العامة في المدينة والتطورات السياسية.

وإثر اللقاء اكد المفتي إمام "الوقوف الى جانب الرئيس ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة ودعم مواقفه في الحفاظ على الدستور وعلى صلاحيات الموقع السنّي الاول في لبنان"، مشددا "على ان التشنجات والصراعات والانانيات لا تبني وطنا ولا تحصن مجتمعا"، داعيا الجميع "الى تغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها".

واشار المفتي إمام الى" أننا عرضنا مع دولة الرئيس اوضاع طرابلس لا سيما ما يتعلق بأزمة المياه في بعض المناطق الشعبية، حيث اعطى توجيهاته لمتابعة هذا الامر والاسراع في معالجته ابتداء من الاربعاء".

ونوّه زوار الرئيس ميقاتي في طرابلس باعطائه التوجيهات الى المعنيين لربط مؤسسة مياه لبنان الشمالي بالتيار الكهربائي من المحطة الكهرومائية في البحصاص والتي ساهمت في تأمين المياه لاكثرية مناطق المدينة، فضلا عن تأمين كميات من المازوت للمؤسسة لتأمين استمرارية عملها.