31
o
بيروت
41
o
طرابلس
20
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المكننة في "الصحة"... الابيض يكشف اهميتها!
Lebanon 24
31-08-2022
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض، أنّ "المكننة في وزارة الصحة وضعت في السابق والتي سوف نطلقها، هي بمساعدة بعض الجهات، اهمية الخطة هي انها تسمح لنا التأكد من ان كل علبة دواء تذهب الى المريض، اضافة الى عدد المرضى، اي اطلاع دقيق عن وضع مرضى السرطان".
Advertisement
ولفت، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إلى أنّ "اول خطوة هي انشاء رقم صحي للمريض استنادا على بطاقة الهوية او اخراج القيد من اجل ضمان الحماية الصحية"، مشيرًا إلى أنّ "المسار الممكنن بدأ، وكل اسبوع لدينا مرحلة وهو سيشمل في البداية 9 انواع من ادوية السرطان التي تعطى في المستشفيات".
وأوضح الأبيض، أنّ "الخطة سوف يتم اطلاقها في شهر ايلول المقبل، المكننة هي من اول المشاريع التي كنت حريص على القيام بها، هناك 6 برامج طورت من اجل القيام بالمكننة، والباركود ستوزع مجانا على الصيدليات وسيصدر قرار الزامي للتقيد به"، لافتًا إلى أنّ "خلال 3 اسابيع سيكون بإمكان المريض من خلال تطبيق الكتروني مساعدته في الصيدليات من خلال باركود، الاطلاع على سعر الدواء واسماء الجينيريك والبدائل الممكنة".
وذكر أنّ "المورفين للحالات المتقدمة لمرضى السرطان لا يزال مدعوم، هناك كميات كبيرة من العيارات المخفضة ستأتي الى لبنان من اهم شركة في العالم"، لافتًا إلى أنّ "موضوع المورفين اساسي لمرضى السرطان، الوضع مزري، على الحكومة ان تنظر الى مرضى السرطان وان تؤمن لهم التمويل لادويتهم".
وأشار الأبيض، إلى "أننا طلبنا اعتمادات اضافية لوزارة الصحة، والآن نقوم بإجتراح الحلول لعدم وجود الامكانات لدينا"، مؤكدًا "أننا نستعمل 25 طن من حليب الاطفال في الشهر، وبعض الصيدليات يعمد الى التخزين من اجل الاستفادة في حال ارتفع السعر في المراحل المقبلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الأولى طليقة جورج الراسي تخرج عن صمتها.. هذا ما كشفته عن سبب غيابها عن الدفن (صور)
Lebanon 24
للمرة الأولى طليقة جورج الراسي تخرج عن صمتها.. هذا ما كشفته عن سبب غيابها عن الدفن (صور)
01:21 | 2022-08-31
31/08/2022 01:21:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو بشأن الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه الخبراء
Lebanon 24
سيناريو بشأن الدولار في لبنان.. هذا ما كشفه الخبراء
12:36 | 2022-08-30
30/08/2022 12:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحية جديدة لحوادث السير... ابنة الـ15 عاما تفارق الحياة (صور)
Lebanon 24
ضحية جديدة لحوادث السير... ابنة الـ15 عاما تفارق الحياة (صور)
08:43 | 2022-08-30
30/08/2022 08:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل مع بوصعب داخل مجلس النواب
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما حصل مع بوصعب داخل مجلس النواب
08:05 | 2022-08-30
30/08/2022 08:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة وفاة جورج الرّاسي.. هذا ما أعلنته وزارة الأشغال
Lebanon 24
بعد حادثة وفاة جورج الرّاسي.. هذا ما أعلنته وزارة الأشغال
14:19 | 2022-08-30
30/08/2022 02:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-08-31
التعطيل "حق مشروع".. نواب المعارضة "يتبنّون" نهج "حزب الله"؟!
05:00 | 2022-08-31
"لا باسيل ولا فرنجيّة"... هذه المواصفات تريدها أميركا في الرئيس المقبل
06:45 | 2022-08-31
لجنة المهجرين: لتضافر الجهود والانتهاء من الملفات العالقة
06:44 | 2022-08-31
Offline / Online... آخر أيام الانترنت في لبنان؟!
06:40 | 2022-08-31
بعد توقف خدمة الانترنت في بيروت وبعض المناطق... بيان من شركتي "IDM" و"Cyberia"
06:20 | 2022-08-31
في أول تعليق له على وفاة جورج الراسي المأسوية ... هذا ما قاله وزير الاشغال
فيديو
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
08:50 | 2022-08-30
31/08/2022 13:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
Lebanon 24
اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)
08:00 | 2022-08-30
31/08/2022 13:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
31/08/2022 13:51:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact