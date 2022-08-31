Advertisement

لبنان

انتحل صفة ضابط أمن ومرافق احدى الشخصيات الهامة.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد

Lebanon 24
31-08-2022 | 03:13
A-
A+
Doc-P-985986-637975377566021323.jpg
Doc-P-985986-637975377566021323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لتقصي الجرائم وكشف هوية مرتكبيها وتوقيفهم. توافرت معلومات لهذه الشعبة عن قيام مجهول بتنفيذ العديد من عمليات النصب والاحتيال، آخرها طالت مواطنة دفعت له مبلغ /320/ ألف دولارًا أميركيًا مقابل الاستحصال لها ولأفراد عائلتها على الجنسية الامارتية، بعد أن أوهمها أنه ضابط أمني ومرافق إحدى الشخصيات الهامة في البلاد، وعلى علاقة وطيدة بالعائلة الحاكمة في الدولة المذكورة، بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.
Advertisement

وبنتيجة المتابعة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات الى تحديد هويته، ويدعى:

م. د. (مواليد عام 1993، لبناني)
وهو من أصحاب السوابق بقضايا خطف وتجارة اسلحة وابتزاز وسرقة واحتيال وانتحال صفة وسبق أن أوقفته الشعبة في العام ٢٠١٩ بجرم خطف، وأخلي سبيله بتاريخ 29-9-2021.

على الأثر، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

بتاریخ 20-8-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة، قامت احدى دوريات الشعبة باستدراجه الى محلة الحازمية ونفّذت كمينا محكماً أسفر عن توقيفه. وبتفتيشه، ضبط بحوزته العديد من البطاقات التّي يستخدمها في عمليّاته الاحتيالية.

 بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-08-31
05:00 | 2022-08-31
06:45 | 2022-08-31
06:44 | 2022-08-31
06:40 | 2022-08-31
06:20 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website