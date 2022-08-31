إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباء... سيدة تقطع اوتوستراد دير عمار!

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عمدت إحدى السيدات على قطع السير على اوتوستراد دير عمار، أمام معمل دير عمار، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي، وتعبيراً عن استيائها من الوضع المعيشي، وفق مندوب "لبنان 24".وبعد دقائق، أعيد فتح الطريق.