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لبنان

محطات المحروقات في الشمال فتحت أبوابها اليوم... وبعضها يفقد هذه المادة!

Lebanon 24
31-08-2022 | 03:26
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أفاد مندوب "لبنان 24" أن كل محطات المحروقات في طرابلس والشمال فتحت ابوابها امام المواطنين، وسط انقطاع مادة المازوت من بعضها بسبب نفاذ المخزون لديها.
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