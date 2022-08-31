في الذكرى الرابعة والاربعين لتغييبه.. ماذا قال الرئيس عون عن الامام الصدر؟

غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: "في الذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر، لا يزال حاضراً بيننا بفكره وبإيمانه بلبنان وطن العيش المشترك، وبسعيه من أجل وحدة العائلة اللبنانية. وفيما يفتقد اللبنانيون هذه القامة الوطنية والروحية في هذه الظروف الصعبة، تبقى مواقفه مصدر إلهام للعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه".

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