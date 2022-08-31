توقف العمل في سنترال هذه المنطقة

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بتوقف سنترال صيدا عن العمل بسبب عطل طرأ على مولد الكهرباء في ظل اضراب الموظفين، وقد عزل الجنوب هاتفيا عن بقية المناطق.

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