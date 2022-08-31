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لبنان

توقف العمل في سنترال هذه المنطقة

Lebanon 24
31-08-2022 | 03:46
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بتوقف سنترال صيدا عن العمل بسبب عطل طرأ على مولد الكهرباء في ظل اضراب الموظفين، وقد عزل الجنوب هاتفيا عن بقية المناطق.
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سنترال

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