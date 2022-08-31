وزير البيئة واكب عملية إخماد الحريق في محمية أرز تنورين..هذا ما قاله!

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واكب وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين الجهود الرامية الى إخماد الحريق في محمية أرز تنورين الطبيعية وتواصل في الساعات الماضية مع لجنة المحمية والمديرية العامة للدفاع المدني وقيادة الجيش للعمل على إطفاء الحريق وتبريد الموقع، مؤكداً "اهمية الحفاظ على محمياتنا الطبيعية التي تشكّل ثروة وطنية للبنان ومقصداً للسياحة البيئية والريفية".وأعاد التذكير بتنبيه وزارة البيئة قبل ايام من خطر الحرائق في هذه الايام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة وارتفاعاً في مؤشر خطر اندلاع الحرائق حسب نظام Firelab التابع لجامعة البلمند ونظام الرصد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية.