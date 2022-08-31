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لبنان

مذكرة من وزارة العمل رفضاً للوساطات.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-08-2022 | 04:39
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 أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم مذكرة إدارية استكمالاً للمذكرة السابقة رقم 19/ 1 تاريخ 4/7/2022 والتي تضمّنت قواعد تنظّم أصول انجاز المعاملات، ولا سيما قاعدة الا يتدخل أي موظف بعمل زملائه أو رؤسائه محاولاً التوسط لإنجاز معاملة ما سواءً أكانت قانونية أم مخالفة للقانون.
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وقد طلب فيها من أن أصحاب العلاقة "الا يتوسطوا السبل غير النظامية لانجاز معاملاتهم لأن هذه الوساطة تؤثر على شفافية ونزاهة العمل الإداري".


وقد لفت وزير العمل في مذكرته جميع أصحاب المعاملات في وزارة العمل، أن أي وساطة لأي معاملة سوف يؤدي إلى ردّها.
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