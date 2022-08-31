عائلة الراحل فريد مكاري تشكر كلّ من شاركها العزاء

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تتقدم عائلة المرحوم دولة الرئيس فريد مكاري بالشكر الجزيل لكل من شاركهم العزاء وواساهم بمصابهم الجلل سواء بالحضور أو الاتصال أو عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ولكل الأصدقاء والمحبين لدولة الرئيس.كما تتقدم العائلة بالشكر الجزيل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولتقليده فقيدنا الغالي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، ومن دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي حضر بصفته الشخصية وممثلاً الرؤساء، كما تتوجه بالشكر الى الرؤساء السابقين وقائد الجيش العماد جوزف عون واللواء عباس ابراهيم واللواء عماد عثمان ولجميع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والفاعليات والشخصيات الروحية والسياسية والرسمية.كما تتوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية