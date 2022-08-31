في أول تعليق له على وفاة جورج الراسي المأسوية ... هذا ما قاله وزير الاشغال

كتب الاعلامي والناقد الفني جمال فياض عبر حسابه على "فيسبوك"، التالي:

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‏"وصلتني رسالة على الواتس أب من الوزير علي حميه، فيها تفاصيل تطمئن أن قضية الأوتوستراد القاتل بيد أمينة، وصور عن مضمون ملفّ المشروع، مع رسالة تقول:‏انا لم اقم بالرد على اخت مفجوعة لأنني لا استطيع ان اقاوم الدمعة ...ولكن وضعت نصب عيني انه يجب أن أجد الملف الذي يبين التفاصيل ووجدته.‏قلت لدي ملء الثقة بالوزير حميه،ولن يخذلنا،وبالفعل لم يخذلنا‏هو وضع اليوم يده على الملف وانتزع نسخة عنه بعد جهد وإصرار،وسيضعه تحت مجهر التدقيق وحسب قوله: بدي أعرف من وكيف ولماذا حصل هذا الخطأ القاتل‏ولأول مرة سيتجرأ وزير على فتح ملف من ملفات مجلس الإنماء والإعمار!‏أنتظروا قليلاً".