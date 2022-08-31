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لبنان

بعد توقف خدمة الانترنت في بيروت وبعض المناطق... بيان من شركتي "IDM" و"Cyberia"

Lebanon 24
31-08-2022 | 06:40
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 صدر عن شركتي "IDM" و"Cyberia"، البيان التالي: 

توقفت خدمة الانترنت عند العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية، حيث تقدّم الشركتان الخدمة. إنّ هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرّقة في السنترالات الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، كما وهو ونتيجة لإضراب الموظفين في شركة أوجيرو، وهو يطال جميع الشركات المزوّدة لخدمة الانترنت في لبنان.
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تعتذر شركتا IDM وCyberia عن هذه الأعطال التي تأثّر منها المواطنون والحركة الاقتصاديّة، وهما تعملان بقدر المستطاع على إعادة الخدمة للمشتركين في أسرع وقت ممكن، وقد تمكّنتا من إعادة الخدمة لدى بعض المشتركين، لا سيّما عند الشّركات لكي تتمكن من متابعة أعمالها، وتحديدًا تلك التي لديها خدمة الانترنت اللاسلكية التابعة لشركة GDS. وتتمنّى الشركتان ان تتمّ معالجة الأوضاع من قبل أوجيرو بأسرع وقت ممكن، كما وتضعان نفسهما بتصرّف وزارة الاتصالات للمساعدة حيث يلزم لإعادة الخدمة.
 
 
 
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