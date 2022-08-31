Offline / Online... آخر أيام الانترنت في لبنان؟!

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بعد اعلان موظفي ومستخدمي هيئة اوجيرو الاضراب العام، دخلت البلاد في أزمة جديدة متمثلة في غياب خدمات الاتصالات على انواعها في أكثر من منطقة لبنانينة.وفي هذا الاطار ووفقا لمرجع مطلع في "أوجيرو" فان الامور تسير بشكل سريع نحو التدهور ومن الممكن ان نفقد التغطية في أكثر من منطقة لبنانية بغضون أيام قليلة".ويقول المرجع انه وحتى اللحظة لا بوادر حلحلة تلوح في الأفق والموضوع او الاشكالية تدور بين الموظفين والمستخدمين من جهة ووزارة الوصاية اي وزارة الاتصالات من جهة اخرى".كما أفاد المرجع ان مئات الاتصالات تصل الى خدمة الزيائن في أوجيرو، يعبر خلالها المستخدمون عن استيائهم الكبير.