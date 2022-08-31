رواتب الموظفين ستدفع في هذا التاريخ

أفادت مصادر معنية في وزارة المال بأن رواتب موظفي القطاع العام ستحول صباح يوم غد إلى المصارف، بالتزامن مع المساعدات الإجتماعية عن شهرين.

وعزت هذه المصادر أسباب التأخير إلى أعطال تقنية في الوزارة تمت معالجتها.

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