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لبنان

رواتب الموظفين ستدفع في هذا التاريخ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-08-2022 | 06:52
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أفادت مصادر معنية في وزارة المال بأن رواتب موظفي القطاع العام ستحول صباح يوم غد إلى المصارف، بالتزامن مع المساعدات الإجتماعية عن شهرين.
وعزت هذه المصادر أسباب التأخير إلى أعطال تقنية في الوزارة تمت معالجتها.
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