دريان تسلم من قبلان دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي سلمه دعوة للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان عصر يوم الأربعاء 7 أيلول المقبل.واستقبل دريان المدير العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية بشار قوتلي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب السماحة، دار الفتوى هي دار اللبنانيين الجامعة، ووضعته بعيد استلامي مهامي على رأس المؤسسات بصورة العمل الرعائي في هذه الظروف الصعبة، حيث بات مدّ يد العون إلى أفراد مجتمعنا من الأكثر هشاشةً وحاجة، تحدياً يومياً حقيقياً نعمل مع أصحاب الأيادي البيض على مواجهته بعزيمة متجددة، مكّنت هذه المنظومة الرعائية من الاستمرار ما يزيد على قرن من الزمن. وقد استمعت لتوجيهات سماحته بهذا الخصوص، ولتأكيده توفير كامل الدعم والرعاية لمسيرة المؤسسات كما كانت دوماً، حيث تبقى الدار مظلة وارفة لمجتمعها".كما استقبل مفتي الجمهورية عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى السابق عن منطقة عكار علي طليس، وتم البحث في أوضاع منطقة عكار الدينية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية .ودعا طليس "الدولة الى السعي لإنماء المنطقة وتعزيز الأمن فيها لتحقيق العيش الكريم لأبنائها"، وأكد" أهمية دور مفتي الجمهورية ودار الفتوى في جمع نواب الطائفة وتوطيد نهج الاعتدال ورعاية الوحدة الإسلامية والوطنية"كذلك التقى المفتي دريان رئيس الجمعية الخيرية العاملية يوسف بيضون على رأس وفدٍ من الجمعية وجرى التداول في الاوضاع العامة.