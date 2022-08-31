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لبنان
عون عرض مع سليم للأوضاع الأمنية والتطورات الحكومية وحيا الإمام الصدر في ذكرى تغييبه ورفيقيه
Lebanon 24
31-08-2022
|
07:48
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "مواقف الامام السيد موسى الصدر تبقى مصدر الهام للعمل من اجل خلاص لبنان وشعبه، لا سيما وانه لا يزال حاضرا بيننا في فكره وايمانه بلبنان وطن العيش المشترك".
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موقف الرئيس عون جاء في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي لمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الامام الصدر ورفيقيه، قال فيها: "في الذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الامام موسى الصدر، لا يزال حاضرا بيننا بفكره وبايمانه بلبنان وطن العيش المشترك، وبسعيه من اجل وحدة العائلة اللبنانية، وفيما يفتقد اللبنانيون هذه القامة الوطنية والروحية في هذه الظروف الصعبة، تبقى مواقفه مصدر الهام للعمل من اجل خلاص لبنان وشعبه".
وزير الدفاع الوطني
الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير الدفاع الوطني موريس سليم واجرى معه جولة افق تناولت شؤون الساعة في البلاد ولا سيما منها الأوضاع الأمنية، إضافة الى التطورات الحكومية وحاجات العسكريين والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. كما تطرق البحث الى موضوع التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب وظروف عملها ومسائل أخرى تتعلق بمؤسسة الجيش".
السلوم
واستقبل الرئيس عون نائب طرابلس فراس السلوم الذي بحث معه في عدد من المواضيع العامة، لا سيما مسار تشكيل الحكومة الجديدة وترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والمواقف السياسية الراهنة.
وأوضح النائب السلوم انه بحث مع رئيس الجمهورية في تمثيل الطائفة العلوية في الحكومة وفي الوظائف العامة إضافة الى عدد من الحقوق التي من حق العلويين في لبنان الحصول عليها.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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