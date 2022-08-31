وزارة الخاجية: لحل الخلافات الداخلية في العراق بالطرق السلمية

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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام بالغ تطور الأوضاع في العراق الشقيق، وتعبر عن إرتياحها للخطوات المتخذة لضبط النفس وعدم التصعيد والاحتكام الى لغة العقل والمؤسسات وإعتماد الحوار وسيلة لتسوية النزاعات.تشدد الوزارة على أهمية حل الخلافات الداخلية بالطرق السلمية، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي في الرخاء والاستقرار والازدهار.كما تذكر الوزارة بالموقف اللبناني الثابت الداعم لوحدة وسيادة واستقلال وأمن العراق.