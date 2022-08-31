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لبنان

وزارة الخاجية: لحل الخلافات الداخلية في العراق بالطرق السلمية

Lebanon 24
31-08-2022 | 07:50
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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام بالغ تطور الأوضاع في العراق الشقيق، وتعبر عن إرتياحها للخطوات المتخذة لضبط النفس وعدم التصعيد والاحتكام الى لغة العقل والمؤسسات وإعتماد الحوار وسيلة لتسوية النزاعات.
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تشدد الوزارة على أهمية حل الخلافات الداخلية بالطرق السلمية، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي في الرخاء والاستقرار والازدهار.
كما تذكر الوزارة بالموقف اللبناني الثابت الداعم لوحدة وسيادة واستقلال وأمن العراق.
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