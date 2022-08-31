Advertisement

لبنان

جميل السيّد عن بيان "الخارجيّة": "تذكّرت الأقرع الذي نصح الأصلع كيف يحافظ على شَعره"

Lebanon 24
31-08-2022 | 08:05
A-
A+
Doc-P-986086-637975552508710065.jpg
Doc-P-986086-637975552508710065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"اللبنانيون لا يريدون إلا الخير للعراق،
والإنقسام السياسي هناك شبيه بما عندنا لأن دستورهم الجديد مستنسخ من دستورنا السيّء الذِكر!
Advertisement
المهم،
وزارة خارجيتنا قالت:"نتابع بإهتمام بالغ تطور الأوضاع في العراق وندعو لحل الخلافات سلميّاً"!
تذكّرت الأقرع الذي نصح الأصلع كيف يحافظ على شَعره…"
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:25 | 2022-08-31
02:00 | 2022-08-31
06:52 | 2022-08-31
10:02 | 2022-08-31
09:57 | 2022-08-31
09:27 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website