جميل السيّد عن بيان "الخارجيّة": "تذكّرت الأقرع الذي نصح الأصلع كيف يحافظ على شَعره"

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"اللبنانيون لا يريدون إلا الخير للعراق،والإنقسام السياسي هناك شبيه بما عندنا لأن دستورهم الجديد مستنسخ من دستورنا السيّء الذِكر!المهم،وزارة خارجيتنا قالت:"نتابع بإهتمام بالغ تطور الأوضاع في العراق وندعو لحل الخلافات سلميّاً"!تذكّرت الأقرع الذي نصح الأصلع كيف يحافظ على شَعره…"