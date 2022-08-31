جميل السيّد عن بيان "الخارجيّة": "تذكّرت الأقرع الذي نصح الأصلع كيف يحافظ على شَعره"

اللبنانيون لا يريدون إلا الخير للعراق،
والإنقسام السياسي هناك شبيه بما عندنا لأن دستورهم الجديد مستنسخ من دستورنا السيّء الذِكر!
المهم،
وزارة خارجيتنا قالت:"نتابع بإهتمام بالغ تطور الأوضاع في العراق وندعو لحل الخلافات سلميّاً"!
تذكّرت الأقرع الذي نصح الأصلع كيف يحافظ على شَعره…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) August 31, 2022
اللبنانيون لا يريدون إلا الخير للعراق،
والإنقسام السياسي هناك شبيه بما عندنا لأن دستورهم الجديد مستنسخ من دستورنا السيّء الذِكر!
المهم،
وزارة خارجيتنا قالت:"نتابع بإهتمام بالغ تطور الأوضاع في العراق وندعو لحل الخلافات سلميّاً"!
تذكّرت الأقرع الذي نصح الأصلع كيف يحافظ على شَعره…