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لبنان

مذكرة توقيف بحق أحد موظفي وزارة المالية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-08-2022 | 08:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام القاضي شربل ابو سمرا بتسطير مذكرة توقيف وجاهية بحق امين صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية شهناز عبداللة.
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