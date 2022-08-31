وزير الداخليّة يكشف عن تدبير لتخفيف الإكتظاظ في السجون... ماذا أعلن؟

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أنّ "السجون تعاني من 3 مشاكل هي مشكلة الاكتظاظ إذ هناك 79.1 في المئة من السجناء غير محكومين ومشكلة الطبابة والتغذية".

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وناشد مولوي في مؤتمر صحفيٍّ "القضاة المساهمة في حلّ مشكلة اكتظاظ السجون عبر تسريع إجراء المحاكمات". وقال: "لا بدّ من البحث جدّياً بالعفو العام الذي بات ضروريًّا في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "أحد التدابير التي اتّخذناها لتخفيف الاكتظاظ هو تخفيف السنة السجنيّة، وبحثتُ في هذا الأمر مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وهما داعمان للفكرة، وسنُقّدم غداً اقتراح قانون في هذه الإطار لعرضه على النواب ويشمل كل الجرائم قبل صدور القانون".

ودعا مولوي "النواب بجدية وصدق إلى التوقيع على اقتراح القانون المقدّم بشأن تخفيف السنة السجنيّة وعلى صفة العجلة".

وقال: "نتابع طلب الإعتماد لتغذية السجون كمّا أن السجون تستفيد من الهبات التي تصل إلى وزارة الداخلية، وإذا اضطريّنا سنحوّل كل الهبات إلى السجناء".

ولفت مولوي إلى أنّ "مشكلة الطبابة بحاجة إلى عمل جدّي ونيّة أكثر من صافية وتضافر كل الجهود"، وأضاف: "نحضّر لمؤتمر في وزارة الداخلية سندعو إليه كل المؤسسات الدولية التي تُعنى بالصحة والطبابة لإيجاد حلول وحلّ لمشكلة طبابة واستشفاء السجناء".