Advertisement

لبنان

تحركات احتجاجية في طرابلس... ما القصة؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 08:33
A-
A+
Doc-P-986096-637975570532806768.jpg
Doc-P-986096-637975570532806768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المواطنين على قطع عدة طرقات في مدينة طرابلس احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه لأكثر من اسبوعين.

والطرقات المقطوعة هي: ساحة النجمة والسرايا العتيقة و ساحة الكورة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشكال واطلاق للنار في أحد شوارع طرابلس
lebanon 24
31/08/2022 17:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يستقبل مفتي طرابلس
lebanon 24
31/08/2022 17:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وأصبح لطرابلس "مسرح وطني" دائم.. عمر ميقاتي: هذه مدينتنا التي نحب
lebanon 24
31/08/2022 17:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس من دون مياه... للاسبوع الثاني على التوالي
lebanon 24
31/08/2022 17:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قطع طرقات

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:25 | 2022-08-31
02:00 | 2022-08-31
06:52 | 2022-08-31
10:02 | 2022-08-31
09:57 | 2022-08-31
09:27 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website