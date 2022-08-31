تحركات احتجاجية في طرابلس... ما القصة؟

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المواطنين على قطع عدة طرقات في مدينة طرابلس احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه لأكثر من اسبوعين.



والطرقات المقطوعة هي: ساحة النجمة والسرايا العتيقة و ساحة الكورة.

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