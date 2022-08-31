مطلوب للقضاء بعقوبات تقضي بسجنه لمدة 15 سنة وأخرى بالأشغال الشاقة المؤبدة... في هذه البلدة تمّ توقيفه!

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:نتيجةً للمتابعة والرصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، توقيف أحد المطلوبين للقضاء، في بلدة قاع الريم، ويدعى:ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري الجنسية)، يوجد بحقّه خلاصتي حكم: الاولى بجرم تأليف عصابة تقضي بسجنه لمدة ١٥ عامًا، والثّانية بجرم سرقة وتقضي بعقوبة الأشغال الشّاقّة المؤبّدة.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص.