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لبنان

مطلوب للقضاء بعقوبات تقضي بسجنه لمدة 15 سنة وأخرى بالأشغال الشاقة المؤبدة... في هذه البلدة تمّ توقيفه!

Lebanon 24
31-08-2022 | 08:49
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:


نتيجةً للمتابعة والرصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، توقيف أحد المطلوبين للقضاء، في بلدة قاع الريم، ويدعى:
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ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩١، سوري الجنسية)، يوجد بحقّه خلاصتي حكم: الاولى بجرم تأليف عصابة تقضي بسجنه لمدة ١٥ عامًا، والثّانية بجرم سرقة وتقضي بعقوبة الأشغال الشّاقّة المؤبّدة.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص.
 
 
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