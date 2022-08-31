تعديلات اضافية على بعض رحلات طيران الشرق الأوسط

صدرعن شركة طيران الشرق الاوسط، البيان التالي:

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عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 30 آب 2022عن شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جزء من جدول رحلاتها من 1 الى 5 أيلول 2022.تعلن الشركة أنه قد تم أيضاً تعديل توقيت رحلة بيروت - اسطنبول - بيروت ME267/8 بتاريخ 3 أيلول 2022 .سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة (موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل) وفق الجدول أدناه، أما بقية الرحلات فستبقى على حالها.