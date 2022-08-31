الأبيض إفتتح قسم صحة الفم في مركز قره كوزيان للرعاية الأولية

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إفتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض قسم صحة الفم والأسنان المموّل من حكومة اليابان في مركز قره كوزيان للرعاية الصحية الأولية – برج حمود ، وذلك بحضور السفير الياباني في لبنان تاكيشي أوكوبو وشخصيات معنية.وقد استهل وزير الصحة العامة كلمته بالتشديد على "أهمية خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم للمجتمع اللبناني كما للمقيمين في لبنان"، لافتًا إلى أن الوزارة تضع "برنامج الرعاية الصحية الأولية" في مقدمة أولوية اهتماماتها لأن هذه المراكز تركز على المريض وتقدم له الطب الوقائي والخدمات الصحية المتعددة ومروحة كبيرة من الأدوية ما يخفف التكلفة عليه".أضاف: "أن وزارة الصحة العامة تعمل على دعم هذه المراكز المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية خصوصًا أن الأزمة المالية الخانقة زادت نسبة الإقبال عليها."وقال الوزير الأبيض "ان وزارة الصحة العامة مستمرة في عملها وسط الازمة الحالية التي يشهدها لبنان لارساء نظام صحي أكثر فعالية من النظام الصحي القديم الذي فشل في الاستجابة للتحديات"وتوقف وزير الصحة العامة أمام تاريخ تأسيس جمعية قره كوزيان الإنسانية الذي يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى إثر فقدان المؤسس إبنه الوحيد في وباء الأنفلونزا. وقال: "إن هذه الجمعية مثال على تجاوز الأزمات الكبرى وتحويلها إلى فرص يستفيد منها المجتمع بشكل إيجابي".بدوره أبدى السفير الياباني سعادته للمشاركة في هذا الحدث مؤكدًا أن بلاده بصفتها صديقة للبنان "ستواصل تقديم المساعدة والدعم لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها هذا البلد".