اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، البيان التالي:

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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مشروع مرسوم بنقل اعتماد بقيمة 104.970.166.000 من احتياطي الموازنة العامة للقانون 295 الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي – الجامعة اللبنانية المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 لتأمين اعتمادات إضافية تغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر من العام 2022 ابتداءً من 1/1/2022 والزيادة في تعويض النقل المؤقت عن عشرة أشهر من العام 2022.إلى ذلك وقع الوزير الخليل قرارين حول تمديد مهل، قضى الأول وبمهلة نهائية حتى تاريخ 8/9/2022 ضمناً، تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م180 ) عن اعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2022 وتديد الضريبة المتوجبة عنه ,وقضى القرار الثاني وبالمهلة نفسها تمديد تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة2022 ، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.في شأن منفصل أحال وزير المالية الى كل من وزيري الزراعة والاقتصاد والتجارة نسخة عن مبادرة الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي لتغطية العجز في السلع الأساسية الغذائية، وذلك للإفادة عن الحاجات الغذائية والمشاريع الممكن تنفيذها ليصار الى مخاطبة الهيئة بهذا الشأن.وجاء في حيثيات المبادرة بموجب الكتاب الذي وجهته الهيئة الى وزير الملية:" إن إطلاق هذه المبادرة جاء لتغطية العجز في السلع الغذائية الأساسية نظراً الى تفاقم حجم العجز الغذائي نتيجة النمو السكاني وتداعيات الأزمات العالمية على صادرات السلع الزراعية وسلاسل الإمداد الغذائي بالدول العربية وإرتفاع الأسعار..."وستُفيد وزارة المالية الهيئة لاحقاً ، بدراسة عن الحاجات الغذائية والمشاريع الممكن تنفيذها في لبنان في هذا المجال."