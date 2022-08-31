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لبنان

اشكال واطلاق للنار في أحد شوارع طرابلس

Lebanon 24
31-08-2022 | 09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة التبانة في طرابلس.
 
وفي التفاصيل، قام أحد الاشخاص باطلاق النار في الهواء الطلق خلال تنظيم احدى الجمعيات نشاطا لها في المنطقة.
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وعلى الفور تدخل عناصر الجيش وعملوا على تهدئة الامور.
 
 
 
 
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اشكال

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