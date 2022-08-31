اشكال واطلاق للنار في أحد شوارع طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة التبانة في طرابلس.

وفي التفاصيل، قام أحد الاشخاص باطلاق النار في الهواء الطلق خلال تنظيم احدى الجمعيات نشاطا لها في المنطقة.

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وعلى الفور تدخل عناصر الجيش وعملوا على تهدئة الامور.