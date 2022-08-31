ميقاتي في بعبدا ممازحا: بري في الجنوب لا يمكننا إصدار مراسيم

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وتركز النقاش في موضوع تشكيل الحكومة. وغادر الرئيس ميقاتي قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.

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ولدى دخول الرئيس نجيب ميقاتي الى مكتب الرئيس عون توجه الى مندوب الوكالة الوطنية للاعلام الزميل داوود رمال ممازحا: "استاذ داود الرئيس نبيه بري في الجنوب اليوم ما فينا نطلع المراسيم".