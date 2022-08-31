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لبنان

لقاءات متتالية لوزير الخارجية في مكتبه في الوزارة

Lebanon 24
31-08-2022 | 10:02
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، التالي:
 
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب على التوالي ،ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان ادوارد بيغبيدر، ومديرة مكتب اليونيسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا. 
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وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير بوحبيب مع ممثلي المنظمات الدولية للتأكيد على حصول لبنان لحصته من المساعدات المخصصة له.
 خصوصا وان  البعض يسعى لتحويل قسم من حصة لبنان من المساعدات الى اللاجئين السوريين . 
واكدت فارينا وبيغبيدر  للوزير بوحبيب إعطاء لبنان حقه كاملا من هذه المساعدات. 

كما بحث  الوزير بوحبيب مع سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده  في القاهرة برئاسة لبنا
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