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لبنان

وزير السياحة: العجلة الاقتصادية سجلت 4.5 مليار دولار

Lebanon 24
31-08-2022 | 10:22
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اطّلع رئيس الجمهوريّة ميشال عون من وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار على نتائج موسم الصيف السياحي.
 
وأعلن نصار أنّ "أعداد الوافدين تجاوز المليون ونصف المليون، والعجلة الاقتصادية سجلت 4.5 مليار دولار، وهناك خطة للفصلين المقبلين".
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لبنان

إقتصاد

عون

نصار

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