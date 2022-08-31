قوى الأمن للمواطنين: لا تقتربوا من حقل عيون السيمان غداً

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صدر عن المديـرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة ما يلـــي:تُعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه اعتبارًا من الساعة 8:00 من يوم الخميس 1-9-2022، ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السيمان، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم.