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لبنان

قوى الأمن للمواطنين: لا تقتربوا من حقل عيون السيمان غداً

Lebanon 24
31-08-2022 | 10:39
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صدر عن المديـرية العامـة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة ما يلـــي:

تُعلن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه اعتبارًا من الساعة 8:00 من يوم الخميس 1-9-2022، ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السيمان، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة.
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لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم.
 
 
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