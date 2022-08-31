الاهالي يقطعون الطريق في المنية... ما القصة؟

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من اهالي منطقة المنية على التجمع امام معمل دير عمار، احتجاجاً على عدم تغذية المنطقة بالكهرباء وتحويل التيار الكهربائي لمناطق اخرى.

وتم قطع مسرب واحد من المسلك الغربي في ظل تواجد لافات لعناصر من الجيش.