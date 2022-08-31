كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟

أكد مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa لهذا اليوم بلغ 35 مليون دولار أميركي بمعدل 27200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

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