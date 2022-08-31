Advertisement

لبنان

لماذا طلب الرئيس عون إعادة النظر بقانون السرية المصرفية؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 12:14
A-
A+
Doc-P-986168-637975703411550244.jpg
Doc-P-986168-637975703411550244.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضحت مصادر مطلعة ان الرئيس عون طلب اعادة النظر بقانون السرية المصرفية للتأكيد على دعمه لهذا القانون من جهة، الامر الذي يفرض تحصينه وتطويره ليكون مطابقا اكثر مع المعايير الدولية والممارسات المالية الجديدة من جهة اخرى . واضافت المصادر ان الرئيس عون يرى انه من ضمن التعافي المالي ، يجب ان يعطى الحق للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي ، بطلب رفع السرية المصرفية . كذلك فان رفع السرية لا يجب ان تكون لاسباب جرمية او جزائية او للتهرب الضريبي فقط ، بل ايضا لاسباب ادارية . كما شدد الرئيس عون على اعتماد الرجعية في الخضوع للقانون للذين عملوا في القطاع العام.
Advertisement
واشارت المصادر الى انه ومن صمن التعافي المالي ، حث الرئيس عون مجلس النواب على تعديل القانون اضافة الى ضرورة اقرار الموازنة وقانون اعادة هيكلية المصارف وقانون الكابيتال كونترول .
 
وكان عون أعاد الى مجلس النواب القانون وطلب اعادة النظر فيه. لقراءة الخبر كاملاً، اضغط هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2022-08-31
18:16 | 2022-08-31
17:58 | 2022-08-31
16:44 | 2022-08-31
16:31 | 2022-08-31
16:26 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website