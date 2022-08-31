ثلاث حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1209478.

كما وسجل لبنان ثلاث حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10627.