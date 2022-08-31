مولوي عرض الأوضاع مع النائب عبدالله

استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر اليوم، عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله وتم عرض للاوضاع العامة اضافة الى شؤون تتعلق بمنطقة الشوف .

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