Advertisement

لبنان

مولوي عرض الأوضاع مع النائب عبدالله

Lebanon 24
31-08-2022 | 13:08
A-
A+
Doc-P-986180-637975733863231015.png
Doc-P-986180-637975733863231015.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه بعد ظهر اليوم، عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله وتم عرض للاوضاع العامة اضافة الى شؤون تتعلق بمنطقة الشوف .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يعقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي مؤتمراً صحافياً في مكتبه، عند الساعة الثالثة الا ربعا للإعلان عن الحلول التي سيتقدم بها بما يخص السجون
lebanon 24
01/09/2022 01:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال عبدالله لـ"الجديد": الأفضل أن نثبت مصالحة الجبل مع القوات والتيار فهي أفضل لأهل المنطقة
lebanon 24
01/09/2022 01:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بلال عبدالله: أي شغور رئاسي هو بمثابة انتحار إضافي للبنان
lebanon 24
01/09/2022 01:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء التصويت لاعضاء لجنة الادارة والعدل بعد إضافة ترشيح كل من النائبين بلال عبدالله وفراس حمدان وانسحاب الان عون
lebanon 24
01/09/2022 01:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24

بسام مولوي

بلال عبدالله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2022-08-31
18:16 | 2022-08-31
17:58 | 2022-08-31
16:44 | 2022-08-31
16:31 | 2022-08-31
16:26 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website