Advertisement

لبنان

إطلاق نار وإصابات... إشكال بين بعض المواطنين وعمال شركة كهرباء زحلة (صور)

Lebanon 24
31-08-2022 | 15:24
A-
A+
Doc-P-986197-637975759781482681.jpg
Doc-P-986197-637975759781482681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسود التوتر في محيط شركة كهرباء زحلة بعد إشكال بين بعض المواطنين وعمال الشركة.

وقد حصل إطلاق نار كثيف أمام شركة كهرباء زحلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، فيما حضرت القوى الامنية لتهدئة الاوضاع بعد قطع الطريق بالحجارة للمطالبة بعودة الكهرباء.
Advertisement

وقد تضاربت المعلومات حول مجريات الإشكال، ففي حين لفت بعض الموجودين إلى أن اطلاق النار حصل من داخل شركة كهرباء زحلة، مطالبين الجيش بمصادرة الاسلحة وتوقيف من قام بذلك، أفادت معلومات أخرى أن عددًا من أهالي بلدة عرب أبو جبل اعتدى على معمل إنتاج كهرباء زحلة وعمال الشركة مقابل المعمل حيث أصيب عدد من العمال بجروح بالغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى خوري العام، وهذا ما وثقته بعض الصور التي نشرت.
 
 


كما أفادت المعلومات أن المحتجين قاموا بالاعتداء على املاك الشركة بإطلاق النار ورمي الحجارة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2022-08-31
18:16 | 2022-08-31
17:58 | 2022-08-31
16:44 | 2022-08-31
16:31 | 2022-08-31
16:26 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website