إطلاق نار وإصابات... إشكال بين بعض المواطنين وعمال شركة كهرباء زحلة (صور)

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يسود التوتر في محيط شركة كهرباء زحلة بعد إشكال بين بعض المواطنين وعمال الشركة.وقد حصل إطلاق نار كثيف أمام شركة كهرباء زحلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، فيما حضرت القوى الامنية لتهدئة الاوضاع بعد قطع الطريق بالحجارة للمطالبة بعودة الكهرباء.وقد تضاربت المعلومات حول مجريات الإشكال، ففي حين لفت بعض الموجودين إلى أن اطلاق النار حصل من داخل شركة كهرباء زحلة، مطالبين الجيش بمصادرة الاسلحة وتوقيف من قام بذلك، أفادت معلومات أخرى أن عددًا من أهالي بلدة عرب أبو جبل اعتدى على معمل إنتاج كهرباء زحلة وعمال الشركة مقابل المعمل حيث أصيب عدد من العمال بجروح بالغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى خوري العام، وهذا ما وثقته بعض الصور التي نشرت.